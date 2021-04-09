Дмитрий Азаров оценил, как работает производство завода "Тяжмаш" в Сызрани

Дмитрий Азаров оценил, как работает производство на одном из крупнейших предприятий в Сызрани

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в пятницу, 9 апреля, оценил как работает производство на заводе "ТЯЖМАШ" в Сызрани, говорится в сообщении регионального правительства.

- Дмитрий Азаров встретился с руководством и трудовым коллективом одного из крупнейших предприятий Сызрани — АО "Тяжмаш", который обеспечивает работой 7000 жителей Сызрани и близлежащих районов, - сказано в сообщении.

Благодаря поддержке главы региона завод был признан системообразующим предприятием. Это помогло сохранить на высоком уровне темпы производства, избежать приостановки работы в период пандемии и обеспечить людям стабильную занятость.

Одним из ведущих проектов, над которым работает предприятие - производство полярных кранов для атомных станций. Кранами производства предприятия из Самарской области оснащаются станции по всему миру. Сейчас идет сборка кранов для атомных электростанций "Руппур" в Бангладеш и "Куданкулам" в Индии, а также производится сборка устройства локализации расплава для КНР. Кроме того, завод участвует в строительстве атомной станции "Аккую", расположенной в Турции. Уже отгружено и частично смонтировано оборудование на 2 блока. Также на заводе приступили к изготовлению оборудования для 3 и 4 блока станции.

- "Тяжмаш" был и остается одним из главных работодателей в Сызрани. На предприятии трудится много молодых и перспективных специалистов, которые связывают с заводом, а значит, с Сызранью и родным регионом свое будущее, - сказал глава региона.