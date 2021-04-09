Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество9 апреля 2021 20:22

В Самаре сдали первую многоэтажку рядом с "Амбаром": как она выглядит

Здесь отпраздную новоселье 359 семей
Ольга АФАНАСЬЕВАОльга АФАНАСЬЕВА
Комментарии (1)Комментарии (1)
Разрешение выписал минстрой региона

Разрешение выписал минстрой региона

В Самаре официально сдали в эксплуатацию первую многоэтажку около ТЦ "Амбар". Здесь появится новый жилой район "Амград" - 9 апреля разрешение на ввод первого дома в эксплуатацию выдало министерство строительства региона.

В компании сообщают, что уже в ближайшее время начнут выдавать ключи дольщикам. Отпраздновать новоселье в здании смогут 359 семей. Как отмечают представители застройщика, в новом трехсекционном доме использовали современные технологии строительства, например, здесь сразу стоят приборы учета, биметаллические радиаторы. По особому спроектированы подъезды с прозрачными дверьми.

Застройщик«Глобал Вижн Девелопмент» относит строящиеся дома к категории жилья комфорт-класса.