В Самаре сдали первую многоэтажку рядом с "Амбаром": как она выглядит

Разрешение выписал минстрой региона

В Самаре официально сдали в эксплуатацию первую многоэтажку около ТЦ "Амбар". Здесь появится новый жилой район "Амград" - 9 апреля разрешение на ввод первого дома в эксплуатацию выдало министерство строительства региона.

В компании сообщают, что уже в ближайшее время начнут выдавать ключи дольщикам. Отпраздновать новоселье в здании смогут 359 семей. Как отмечают представители застройщика, в новом трехсекционном доме использовали современные технологии строительства, например, здесь сразу стоят приборы учета, биметаллические радиаторы. По особому спроектированы подъезды с прозрачными дверьми.

Застройщик«Глобал Вижн Девелопмент» относит строящиеся дома к категории жилья комфорт-класса.