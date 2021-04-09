Футболист "Крыльев Советов" стал лучшим игроком ФНЛ в марте

Иван Сергеев является лучшим бомбардиром ФНЛ

В ФНЛ назвали лучшего игрока марта. Им стал нападающий самарских "Крыльев Советов" Иван Сергеев.

- В марте Иван забивал в каждом из шести туров, увеличив бомбардирский счет на 7 голов, и сделал 3 голевые передачи. А с учетом первого апрельского тура, в котором Сергеев сделал хет-трик, результативная серия лучшего бомбардира Олимп-ФНЛ составляет уже семь матчей, - говорится в сообщении лиги.

Сергеев является лучшим бомбардиром ФНЛ, на его счету в текущем сезоне 32 гола. Забивал он и в кубковом матче с московским "Динамо". В 1/4 финала "Крылья" выиграли у московской команды со счетом 2:0. Второй гол забил Сергеев.