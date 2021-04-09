В Самаре жителей возмутили "золотые" яйца в магазинах

В Самаре растут цены на яйца

В Самарской области жители жалуются на яйца, которые внезапно стали буквально золотыми в каждом магазине. Стоимость этого важного продукта по данным Самарастата взлетела на 3,7%. В среднем в магазинах яйца стоят 84 рубля за десяток.

Жители уже заметили, что цены в магазинах вообще не радуют: за 75 рублей можно купить десяток яиц второго сорта. C0 стоят от 85 рублей - в основном под 100, если выбирать более свежие. Продавцы говорят, что каждая новая партия приходит по более высокой цене.

В этом году Пасху празднуют в начале мая, видимо к этой дате и приурочено подорожание. Горожане гадают, до каких же значений взвинтят цены на яйца в этом году и заранее переживают, ведь запастись этим довольно скоропортящимся продуктом заранее вряд ли получится.