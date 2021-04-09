Гендиректор «Крыльев Советов» о полуфинале кубка: в матче с «Ахматом» есть две подоплеки

Гендиректор "Крыльев" Евгений Калакуцкий назвал "Ахмат" оптимальным соперником Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Полуфинальный матч самарских «Крыльев Советов» с грозненским «Ахматом» имеет две подоплеки. Об этом гендиректор «Крыльев» Евгений Калакуцкий рассказал корреспонденту «КП-Самара».

- Соперников тренирует Андрей Талалаев, который в конце прошлого сезона работал в «Крыльях», а в финале 2004 года самарцы уступили как раз команде из Грозного, - сказал Калакуцкий.

«Крылья Советов» победили московское «Динамо» и сенсационно вышли в полуфинал Кубка страны. По итогам жеребьевки стало известно, что следующим соперником самарцев станет «Ахмат», причем, игра пройдет в Грозном.

- Хотелось бы домашнюю игру – домашнее поле, домашняя поддержка. Но все равно будем стараться победить. Соперник на бумаге оптимальный, но все, кто дошел до полуфинала, являются достойными конкурентами, - рассказал гендиректор.