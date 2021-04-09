В Самаре картами отремонтируют кольцо на перекрестке Южного шоссе и Уральской

В Самаре ремонтируют дороги

В Самаре большими картами отремонтируют участок кольца на пересечении Южного шоссе и Уральской. На него жаловались жители города, автомобилисты. Верхний слой дороги серьезно разрушился. Работы начнутся, как только позволит погода. Об этом на заседании сообщила мэр города Елена Лапушкина.

Ранее о грядущем ремонте говорил начальник городского ГИБДД Юрий Некрасов. Пока невозможно ремонтировать дорогу картами, ямы зальют литым асфальтобетоном.

Напомним, что также ремонт идет на Ракитовском шоссе, где жители пожаловались на ямы, заполненные водой, через которые невозможно проехать на машинах. Также жители жаловались на плохие дороги во дворах на Карла Маркса, Ново-Вокззальной. Сейчас рабочие приступили к фрезеровке покрытия на ул. Ленинской. Подробнее о планах по ремонту читайте на сайте kp.ru.