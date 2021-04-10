В Самарской области задержали расхитителя подвалов и сараев

Соленья тоже стали частью добычи вора Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Жителя Борского района Самарской области обвиняют в шести кражах со взломом. Информация о воре поступила к полицейским в марте 2021 года. Сразу несколько местных жителей обратились к стражам правопорядка с заявлениями о кражах, совершенных из подвалов и сараев в селе Борское Самарской области.

Полицейские провели комплекс мероприятий: осмотр мест происшествия и прилегающих территорий, изъяли следы преступлений, опросили потерпевших и возможных очевидцев. В итоге было возбуждено шесть уголовных дел, которые позже объединили в одно.

Как рассказали в пресс-службе МВД России по Самарской области, из материалов уголовных дел следует, что взламывали замки подвалов и сараем с помощью отвертки и металлического прута, похищали металлические изделия и продукты питания. Общая сумма ущерба составила более 12 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска проверили места возможного сбыта похищенного, просмотрели записи с камер видеонаблюдения и вычислили подозреваемого. Им оказался недавно освободившийся из мест лишения свободы 24-летний местный житель. По данным полиции, мужчина ранее трижды привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

Подозреваемого задержали, свою вину он признал, а также рассказал, что похищенное имущество продавал, а полученные деньги тратил на личные нужды.

- В ходе предварительного следствия проведены восемь трассологических экспертиз, допросы свыше 10 свидетелей и два обыскных мероприятия. Полученные доказательства позволили предъявить 24-летнему жителю села Борское Самарской области обвинение в совершении серии имущественных преступлений средней тяжести. Часть похищенного изъята и возвращена потерпевшим, - прокомментировал заместитель начальника отдела МВД России - начальник следственного отдела МО МВД России «Борский» подполковник юстиции Сергей Филиппов.

Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением в отношении подозреваемого направлено в Богатовский районный суд Самарской области для принятия решения по существу.