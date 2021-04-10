В Самарской области за день 24 человека умерли от коронавируса

В регионе все еще действует масочный режим Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным на 10 апреля 2021 года в Самарской области за сутки подтверждено еще 201 новый случай заболевания COVID-19 среди жителей региона. По данным сайта Стопкоронавирус.рф, всего в губернии новым вирусом заболели 57 729 человек с начала пандемии. Из них 54 525 смогли победить болезнь.

В том числе за минувшие сутки стало известно, что диагноз был снят еще у 213 человек.

К сожалению, выросло и число умерших от коронавируса в Самарской области. За сутки в регионе стало известно еще о 24 жертвах вируса. Таким образом, с начала пандемии от нового вируса умерли 1211 человек.

Всего за сутки в России выявлено 8 704 новых случаев, 9 579 были выписаны, а 402 человека умерли. В лидерах по числу заразившихся за сутки Москва, Санкт-Петербург, Московская и Нижегородская области.