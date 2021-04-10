В Самаре стартовал фестиваль «Фантастик Фест»

В этом году отмечается юбилейная дата - 60-летие первого полета человека в космос

Первым событие трехмесячного фестиваля «Фантастик Фест», который организует «Самарский литературный музей» и «Горький Центр» стало открытие выставки «Закат Марса». С 9 апреля в музее Авиации и Космонавтики им. С.П. Королёва представлены иллюстрации к двум изданиям фантастического романа Алексея Толстого «Аэлита» (1977 и 1978 гг.), созданнын советскими художниками Борисом Гуревичем и Николаем Усачевым.

- На протяжении нескольких месяцев космическая тема в различных форматах будет сопровождать жителей города. Мы приготовили огромную программу, рассчитанную на различные аудитории. Это и мастер-классы, и книжные ярмарки, и встречи с писателями-фантастами, и кинопоказы, и выставки, - рассказала замдиректора по развитию Самарского литературного музея Екатерина Орлова о фестивале «Фантастик Фест».

Следующее мероприятие фестиваля запланировано на 24 апреля и пройдет в рамках всероссийской акции «Библионочь».