201 человек заболел, 24 умерли: коронавирус в Самарской области 10 апреля 2021

Всего с начала пандемии в регионе от коронавируса умерли 1211 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, в каком районе Самарской области выявили наибольшее число заболевших коронавирусом за минувшие сутки. Возглавляет этот список Самара – 72 заболевших, в Тольятти – 28 человек заразились, еще 17 - в Чапаевске, 15 – в Сызрани, 8 – в Отрадном, 6 – в Новокуйбышевске. Еще по 4 новых случая выявили в Большечерниговском районе, Похвистнево, Октябрьске и Кинеле.

Всего в Самарской области за мнившие коронавирус подтвердился у 201 местного жителя. 188 человек были выявлены при обследовании с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ, еще 13 человек выявлено среди людей, не имеющих клинических проявлений. Таким образом, нарастающим итогом в регионе зафиксировано 57729 случаев коронавируса.

К сожалению, за минувшие сутки стало известно о 24 смертельных случаях. В том числе умер мужчина 46 лет, страдавший инфекционным заболеванием, мужчина 71 года, а также два мужчины в возрасте 71года и еще один, 73 лет. Также скончались женщины 51, 60, 69, 76, 79 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Также умерли мужчины 67, 72 лет и женщины 44, 49, 52, 65, 75, 79, 80, 82 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Жертвой ковида также стал мужчина 80 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек.

Также умерли женщины 72, 73, 73 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной, сердечно-сосудистой систем и почек.

Всего с начала пандемии в регионе от коронавируса умерли 1211 человек (нарастающим итогом).