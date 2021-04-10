Спортивные «Ангелы» из Тольятти покоряли Питер

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В субботу, 10 апреля в Санкт-Петербурге завершился Кубок «ШФК Буревестник» по синхронному катанию 2021. В числе участников были и спортсмены из Самарской области. Соревнования проходили на льду арены «Хоккейный город СКА».

Юные спортсменки из Тольятти, воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва №1, не подвели. Девочки успешно выступили и показали свои умения. В итоге, тольяттинская команда «Ангелы» в соревнованиях спортсменов 2 разряда стала бронзовым призером. Тренирует спортсменок Валентина Цаплева.