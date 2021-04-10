Самарский видео-блогер показал, как идет строительство небоскребов на Ракитовском шоссе

Стройка на Ракитовском шоссе Фото: принтскрин видео.

Горы строительных материалов и торчащая арматура – самарский видео-болгер Александр Карягин заснял с высоты птичьего полета масштабную строку в Кировском районе Самары. Там идет строительство жилого комплекса, состоящего из четырех 25-ти этажных зданий.

На кадрах видно, что фундамент частично уже готов. На стройплощадки работают инженеры.

Новый жилой комплекс будет состоять в основной массе из однокомнатных квартир - 1653 штук, еще 853 квартиры будут двухкомнатные, остальные 267 – будут иметь три комнаты.

В комментариях к видео местные жители отметили, что на проекте вокруг нового жилого комплекса зеленые поля, но в действительности – склады и дачный массив.