Тольяттинка Дарья Касаткина выступит на теннисном турнире в Мадриде

Фото: WTA

Уроженка Тольятти Дарья Касаткина стала одной из пяти спортсменок, которые будут представлять России на турнире WTA серии 1000 «Madrid Open». Список спортсменок, которым предстоит бороться за победу в соревнованиях, появился накануне. Кроме Дарьи Касаткиной в него также вошли Екатерина Александрова, Светлана Кузнецова, Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова.

Напомним, турнир WTA серии 1000 «Madrid Open» - это профессиональный теннисный турнир, который традиционно проходит в апреле в Испании на грунтовых кортах местного комплекса Caja Mágica. В этом году соревнования пройдут с 27 апреля по 9 мая. Действующей победительницей турнира в Мадриде является представительница Нидерландов Кики Бертенс.