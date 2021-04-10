Самарский видеоблогер показал, что стоят у стадиона «Торпедо»

Примерно так будет выглядеть новое здание Фото: принтскрин видео.

В Самаре на улице Челюскинцев, совсем рядом со стадионом «Торпедо-4», возводят новый офисный центр. Что твориться на стройке не так давно снял самарский видеоблогер, накануне он поделился смонтированным видео в своем канале на Ютубе.

- Участок, где ведут строительство, расположен в районе пересечения с улицей Мичурина. Напротив — территории ГПЗ-4. На указанную территорию 30 июня 2020 года выдано разрешение на строительство офисного здания с подземной стоянкой для краткосрочного хранения автомобилей, — рассказал автор видеоролика.

В комментариях самарцы отметили, что новый офисный центр расположился «почти на стадионе».