Три самых дорогих квартиры с видом на Волгу нашли в Самаре

Красивый вид - огромный плюс

Самая дорогая квартира с видом на Волгу в Самаре стоит 16,56 млн рублей и располагается она в ЖК "Гранд Империал". Также в десятке самых дорогостоящих объектов недвижимости, к чьим неоспоримым преимуществам относится удачная локация, еще две квартиры из областной столицы. Это апартаменты в 131,62 кв.м. за 13,95 млн рублей в "Адмирале" и квартира за 12,1 млн рублей в "Волне". Такие данные приводит сайт проекта URBANUS.

Стоит отметить, что недвижимость у Волги в Самаре не самая дорогая. в Нижнем Новгороде такой вид можно получить за 74,41 млн рублей, правда речь идет о квартире в 286,2 кв.м. Вторую и третью строчку также занимают объекты из Нижнего Новгорода. На четвертом и пятом месте Чебоксары и Волгоград.

Также самарские новостройки попали и в список домов с самым доступным жильем у Волги. Квартиру в 45,5 кв.м. можно купить в "Акварели" за 2,85 млн рублей. А здесь мы рассказывали о самых дорогих дворцах Самары. И разбирались, что же такого есть в роскошных апартаментах в городе.