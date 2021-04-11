Для школьников из Кинеля организовали экскурсию в Музей авиации и космонавтики им. С. П. Королева

Старшеклассникам показали уникальные экспонаты.

9 апреля для старшеклассников школ №1 и №9 Кинеля организовали экскурсию в Музей авиации и космонавтики имени С.П. Королева в Самаре. Выезд детей в другой город помог организовать руководитель фракции «Единая Россия» в Самарской губернской думе Александр Живайкин.

Детям рассказали историю отечественной авиации и космонавтики, о первом полете человека в космос и показали уникальные экспонаты, например, фрагмент крылатой ракеты «Буря» и спускаемый аппарат «Фотон».

По словам участников экскурсии, такие походы в музей важны для молодежи. А как признался Александр Живайкин, такие выезды – поддержка предложения губернатора Самарской области Дмитрия Азарова об организации экскурсий на космические темы для детей со всей области.