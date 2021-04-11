В Самарской области обещают потепление до +21

Дождей синоптики не обещают. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Начало рабочей недели порадует жителей Самарской области по-летнему теплой погодой. В понедельник и во вторник, 12 и 13 апреля, синоптики Приволжского УГМС прогнозируют +16… +21 днем. Ночью будет +5… +10.

- Установившийся над нашим регионом южный вынос воздушных масс принесет на Среднюю Волгу теплый воздух. Температура воздуха начнет повышаться и в начале рабочей недели местами превысит двадцатиградусную отметку, - рассказала синоптик Надежда Пестрикова.

Дождей в регионе не обещают, будет дуть восточный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду.