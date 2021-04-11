На реке Малый Кинель в Самарской области затопило мост

Высота уровня воды над дорожным полотном составляет до 10 см. Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

В Самарской области затопило очередной мост. На этот раз вода поднялась высоко на реке Малый Кинель. Там частично подтопило мост в районе села Полудни в Кинель-Черкасском районе, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

- Высота уровня воды над дорожным полотном составляет до 10 см. Жизнедеятельность населения не нарушена, жилые дома в зону подтопления не попадают, - уточнили в МЧС.

Над рекой Малый Кинель перекинули высоководный пешеходный мост.

Напомним, ранее МЧС сообщило о затоплении моста на реке Большой Иргиз около населенного пункта Мосты. Там вода поднялась на 20 см над дорожным полотном.