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Общество11 апреля 2021 12:34

На реке Малый Кинель в Самарской области затопило мост

Дома в зону подтопления не попали
Дмитрий КРИВЕНЦОВДмитрий КРИВЕНЦОВ
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Высота уровня воды над дорожным полотном составляет до 10 см.

Высота уровня воды над дорожным полотном составляет до 10 см.

Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

В Самарской области затопило очередной мост. На этот раз вода поднялась высоко на реке Малый Кинель. Там частично подтопило мост в районе села Полудни в Кинель-Черкасском районе, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

- Высота уровня воды над дорожным полотном составляет до 10 см. Жизнедеятельность населения не нарушена, жилые дома в зону подтопления не попадают, - уточнили в МЧС.

Над рекой Малый Кинель перекинули высоководный пешеходный мост.

Напомним, ранее МЧС сообщило о затоплении моста на реке Большой Иргиз около населенного пункта Мосты. Там вода поднялась на 20 см над дорожным полотном.