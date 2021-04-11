В Самаре отремонтируют проспект Кирова, улицу Луначарского и Ракитовское шоссе

На таких стендах вся информация о ремонте улицы.

В Самаре в этом году планируют привести в порядок несколько улиц в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Комплексный ремонт запланирован на проспекте Кирова (от Заводского шоссе до улицы Победы вместе с Кировским путепроводом), на улице Луначарского (от Ново-Садовой до Автобусного проезда), на проспекте Масленникова (от дома №149 по Ново-Садовой до дома №15 на проспекте Масленникова).

Помимо этого продолжал приводить в порядок улицы Арцыбушевскую и Ленинскую. Там ремонтируют дорожное покрытие и тротуары.

«Большими» картами ремонт сделают на 25 участках автомобильных дорог: на Южном шоссе, улицах Партизанской, Самарской, Аэродромной, Гагарина, 22 Партсъезда и т.д. Сюда включили и Ракитовское шоссе.

На всех улицах, которые приводят в порядок, поставили информационные стенды. На них указаны сроки проведение ремонта, а также границы участка, где идут работы.