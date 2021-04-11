В Самаре пройдет масштабный телемарафон «Мой космос»

Центром масштабного события станет Самара.

Самара станет центром масштабного события – телемарафона «Мой космос», который пройдет на телевидении и в соцсетях 12 апреля в День космонавтики. Зрителей ждут прямые включения из более 25 регионов, которые связаны с космосом, интервью с ветеранами отрасли, документальные фильмы и специальные репортажи о самых важных событиях из истории покорения космоса.

- Телемарафон стартует в 10:00 по самарскому времени и завершится в 22:00. Все самые ключевые события покажут в федеральном эфире телеканала «Россия-24» и озвучат на радио «Маяк» и «Россия». На связь выйдут Алания, Астрахань, Благовещенск, Брянск, Волгоград, Нижний Новгород, Саратов и т.д, - отметили организаторы события.

Организовывают телемарафон холдинг ВГТРК, правительство Самарской области, Самарский университет и Союз композиторов России. Зрителям обещают грандиозный праздник в честь первого полета человека в космос.

Марафон пройдет 12 апреля с 10 утра до 10 вечера.

В этот же день, 12 апреля, 18:00 до 20:00 на радио «КП-Самара» 98.2 FM пройдет «Битва за Гагарина». Зрители в прямом эфире выберут город, который сделал больше всего для первого космонавта.