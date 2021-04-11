Тольяттинцы смогли сравнять под конец матча. Фото: ФК "Акрон" (Тольятти).

Тольяттинский «Акрон» сыграл вничью с брянским «Динамо» в матче 36 тура ФНЛ. Встреча проходила в Жигулевске на стадионе «Кристалл» и закончилась со счетом 1:1. На гол Дмитрия Пикатова тольяттинцы ответили точным попаданием Даура Квеквескири.

После 36 матчей «Акрон» идет на 16-ой строчке в турнирной таблице ФНЛ, вне зоны вылета. Однако «Краснодар-2», который идет строчкой ниже и у которого такое же количество очков, свой матч в туре еще не доиграл.

Следующую встречу в ФНЛ тольяттинцы проведут 17 апреля в Нижнекамске против местного «Нефтехимика».