Баскетболисты «Самары» сравняли счет в полуфинальной серии с «Руной»

Теперь серия переезжает в Москву.

Баскетбольный клуб «Самара» в воскресенье, 11 апреля, обыграл московскую «Руну» 79:74 во втором полуфинальной матче Суперлиги. Благодаря этой виктории счет в серии до трех побед 1-1.

Первая игра завершилась победой москвичей 81:68. Теперь серия переезжает в Москву. Матчи пройдут 14 и 16 апреля.

В другой полуфинальной паре «Уралмаш» ведет в серии у «Темп-СУМЗ-УГМК» 1-0.

Напомним, «Самара» - действующий чемпион Суперлиги. Турнир волжане выиграли в позапрошлом сезоне, в прошлом году из-за коронавируса розыгрыш Суперлиги закончили досрочно.