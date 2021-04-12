В Самаре потеплеет до +20 градусов

В начале недели будет по-летнему тепло Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики обещают теплую погоду в Самаре в начале недели. 12 апреля 2021 года будет переменная облачность, без осадков.

По прогнозу Приволжского УГМС, в Самаре днем температура воздуха будет колебаться в пределах +18…+20 градусов. По области воздух прогреется до +21. Ночью в Самаре ожидается +9…+11 градусов тепла.

В этот день осадков не ожидается, однако будет достаточно ветрено. Днем юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с, а ночью ветер изменит направление на восточный.