В Самарской области изменили тарифы на перемещение и хранение задержанных маломерных судов

В регионе утвердили послабления для судоводителей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области утвердил новые тарифы на перемещение и хранение задержанных маломерных судов. Теперь размер оплаты спецстоянки зависит от размера судна.

- Владельцы маломерных судов длиной до 6 метров включительно заплатят 6 738 рублей за перемещение на специализированную стоянку. Если длина судна от 6 до 10 метров – 10 661 рублей, от 10 до 20 метров – 16 801 рублей, - сообщили в департаменте.

Стоит отметить, что ранее действовал единый тариф 17 716 рублей, вне зависимости от размера судна.

Кроме того, изменили размер оплаты за задержанный гидроцикл. С этого года, хранение на спецстоянке будет стоить 70 рублей/час. Моторные лодки – 79 рублей/час, парусные и парусно-моторные суда – 104 рублей/час. Как отметили в департаменте ценового регулирования, эти тарифы также снизились.

Соответствующий приказ был подписан 6 апреля и будет действовать до 2021 года.