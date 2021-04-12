Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество12 апреля 2021 7:15

Увеличено количество рейсов из Самары в Рождествено через Волгу

Теперь теплоходы будут ходить 16 раз в день в выходные и 13 раз в будни
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)
Интервал движения судов может меняться

Интервал движения судов может меняться

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарское речное пассажирское предприятие увеличило количество рейсов из Самары в Рождествено по Волге. Теперь в выходные дни теплоходы будут совершать 16 рейсов, а в будни 13.

Согласно измененному расписанию, первый рейс отправляется в 6 утра, а завершится навигация в 21:00. Еще одно важное изменение – теперь «омики» будут заходить на остров Поджабный (Проран).

Как отметили в речном предприятии, интервалы движения судов могут меняться в зависимости от гидрометеорологических условий и пассажиропотока.

Расписание движения судов на пригородном маршруте "Самара-Рождествено"