Увеличено количество рейсов из Самары в Рождествено через Волгу

Интервал движения судов может меняться
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Самарское речное пассажирское предприятие увеличило количество рейсов из Самары в Рождествено по Волге. Теперь в выходные дни теплоходы будут совершать 16 рейсов, а в будни 13.
Согласно измененному расписанию, первый рейс отправляется в 6 утра, а завершится навигация в 21:00. Еще одно важное изменение – теперь «омики» будут заходить на остров Поджабный (Проран).
Как отметили в речном предприятии, интервалы движения судов могут меняться в зависимости от гидрометеорологических условий и пассажиропотока.
Расписание движения судов на пригородном маршруте "Самара-Рождествено"