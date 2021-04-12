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Происшествия12 апреля 2021 9:28

Жительницу Тольятти обманули «страховщики» на 430 тысяч рублей

Доверчивая женщина перевела мошенникам все свои сбережения
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Полицейские ищут мошенников из Москвы

Полицейские ищут мошенников из Москвы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительницу Тольятти обманули лже-банкиры. По словам 38-летней женщины, ей позвонили и предложили застраховать свой вклад в одном из небезызвестных банков. Когда женщина поняла, что перевела все свои деньги мошенникам, она обратилась в полицию.

- В течение дня получила звонки с 10 –ти абонентских номеров, зарегистрированных в Москве. После чего, поверив собеседнику, который представлялся сотрудником банка, женщина перевела 430 тысяч рублей, через банкомат, на пять абонентских номеров, указанных «банкиром», - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В настоящее время по факту данного происшествия возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия и устанавливают личности мошенников.

Криминал