В Тольятти на дрейфующей льдине обнаружили тело мертвой женщины

Причина смерти пока не установлена Фото: ЦГЗ по городу Тольятти

Утром, 11 апреля, в полицию поступило сообщение, что на территории затопленного карьера в районе улицы Баныкина в Тольятти, на дрейфующей льдине лежит тело погибшей женщины. Чтобы транспортировать льдину к берегу понадобилась помощь спасателей.

- Спасатели ЦГЗ по городу Тольятти с помощью водолазного снаряжения эвакуировали тело на берег и передали сотрудникам правоохранительных органов, - сообщили в пресс-службе Центра гражданской защиты.

В настоящее время сотрудники следственного комитета выясняют все обстоятельства происшествия и устанавливают причину смерти 53-летней женщины.