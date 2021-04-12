В Самарской области водитель не увидел в темноте пешехода и сбил её

ДТП произошло на улице Первомайская в Хворостянке Фото: ГУ МВД по Самарской области

Вечером, 11 апреля, около половины девятого, в Хворостянском районе Самарской области сбили женщину. По предварительным данным, 43-летний водитель не увидел на дороге жительницу села Хворостянка, которая переходила улицу без светоотражающих элементов на одежде.

- 54-летняя женщина получила травмы и была госпитализирована в ближайшую больницу, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.