В Тольятти с оторванной льдины сняли двух подростков

Выходить на лед опасно для жизни Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

11 апреля, на набережной 8-го квартала в Тольятти местные жители стали свидетелями опасной игры двух подростков. Мальчики катались на дрейфующей льдине по Волге, в районе Муравьиных островов.

- Детей эвакуировали на берег с помощью спасательного аэробота, - сообщили в Центре гражданской защиты Тольятти.

Подростки не пострадали, медицинская помощь им не понадобилась. Спасатели предупреждают об опасности во время весеннего ледохода. С подростками была проведена профилактическая беседа.