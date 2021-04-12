В Самаре добавили автобусов на 66 маршрут

Теперь на маршруте будет 10 автобусов Фото: СамараАвтоГаз

В компании СамараАвтоГаз сообщили о добавлении автобусов на 66 маршрут. В связи с этим сокращается интервал движения общественного транспорта.

- Друзья, в честь 60-летия первого полета человека в космос на 66 маршрут добавляется еще две машины. Итого на маршруте стало 10 автобусов, - сообщили представители компании-перевозчика.

Таким образом, по просьбе местных жителей, сокращается интервал движения автобусов. Ранее он составлял 16-25 минут, то теперь, по словам перевозчика, интервал сократится до 13-16 минут.

Стоит отметить, что в компании не сообщили, будет ли данное нововведение на постоянной основе, или это единоразовая акция на День космонавтики.

Напомним, автобус №66 следует по кольцевому маршруту «Центральный автовокзал – улица Грозненская – Центральный автовокзал». Автобус следует через Южный мост в сторону Кряжа и обратно.