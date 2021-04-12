Самарский музей авиации и космонавтики вошел в топ-8 самых желанных «космических» мест

Самарский музей хотят посетить многие россияне Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сервис бронирования жилья TVIL.RU составил рейтинг «космических» мест в России, куда хотят поехать россияне. Музей авиации и космонавтики в Самаре вошел в данный список.

В честь 6-летия первого полета человека в космос, сервис бронирования выяснил, куда туристы планируют свои поездки, чтобы больше узнать о космонавтах и космонавтике. Самара считается «космической» столицей России, поэтому не попасть в этот рейтинг наш город не мог.

Кроме самарского космического музея в топ-8 попали: улица, сквер, памятник и кедр Гагарина в Сочи, музей космонавтики и ракетной техники, расположенный на территории Петропавловской крепости, в сооружении Иоанновского равелина, в Санкт-Петербурге, крымская астрофизическая обсерватория в Научном Бахчисарайского района, музей авиации и космонавтики ДОСААФ России на ВДНХ в Москве, музей космонавтики в Ростове-на-Дону, музей мирового океана в Калининграде, а также музей Валентине Терешковой «Космос женщины ХХ века» в Ярославской области.