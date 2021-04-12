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Происшествия12 апреля 2021 11:17

В Самаре на проспекте Металлургов обнаружили труп женщины с кровавыми пятками

Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Очевидцы утверждают, что погибла женщина Фото: vk.com/typical_samara

Очевидцы утверждают, что погибла женщина Фото: vk.com/typical_samara

Утром, 12 апреля, местные жители стали свидетелями жуткой картины на проспекте Металлургов, 81. По словам очевидцев, на тротуаре лежит труп женщины с окровавленными пятками.

- Судя по размерам и одежде – это женщина. Вероятно, что это самоубийство, - пишет автор фотографии в одном из самарских пабликов в социальных сетях.

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов. Место ограждено летной, а тело погибшей накрыто плотной тканью.

Официальной информации от полицейских пока нет. КП-Самара будет следить за развитием событий.

ЧП