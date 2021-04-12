В Самарской области 197 человек заболели коронавирусом, пятеро скончались

Данные по коронавирусу за прошедшие сутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в Самарской области коронавирус подтвердился у 197 человек. Таким образом, в регионе зарегистрировано 58 124 случая заболевания среди местных жителей.

Из общего числа заболевших, 54 951 пациент успешно справился с опасным заболеванием, в том числе 211 человек выздоровели за сутки.

По данным на 12 апреля в Самарской области от коронавируса скончались уже 1255 человек. За минувшие сутки зарегистрировано 5 новых летальных случаев.