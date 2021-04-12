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Коронавирус Covid-1912 апреля 2021 11:23

В Самарской области 197 человек заболели коронавирусом, пятеро скончались

Обновленная статистика по коронавирусу в Самарской области на 12 апреля 2021 года
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Данные по коронавирусу за прошедшие сутки

Данные по коронавирусу за прошедшие сутки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в Самарской области коронавирус подтвердился у 197 человек. Таким образом, в регионе зарегистрировано 58 124 случая заболевания среди местных жителей.

Из общего числа заболевших, 54 951 пациент успешно справился с опасным заболеванием, в том числе 211 человек выздоровели за сутки.

По данным на 12 апреля в Самарской области от коронавируса скончались уже 1255 человек. За минувшие сутки зарегистрировано 5 новых летальных случаев.