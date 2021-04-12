Самарец, который кинул гранату в судью и двух полицейских, пытается обжаловать приговор

Алексей Балакирев на суде заявил, что они с женой вроде бы помирились, но тут приехали полицейские, вот он и вспылил Фото: Александра БУДАЕВА

В Самарский областной суд поступила апелляционная жалоба осужденного Алексея Балакирева. Напомним, 23 марта его признали виновным в покушении на убийство супруги и нападении на полицейских при исполнении.

История эта «громыхнула» 27 июля прошлого года, когда Алексей Балакирев пришел к супруге Елене выяснять отношения. До этого они были женаты много лет, и «вдруг» Елена собрала вещи и съехала. Вот Алексей и решил выяснить почему. В квартире мужчина напал на супругу, ударил ее по голове. Обеспокоенные соседи вызвали полицию, а когда стражи порядка зашли в квартиру Елены Балакиревой, Алексей кинул в их сторону гранату.

Снаряд вылетел через дверь, полицейский быстро прикрыл ее, и граната взорвалась в подъезде, благодаря чему все выжили. С учетом того, что Елена Балакирева работает судьей, плюс чуть не погибли два стража порядка, уголовное дело сразу стало «громким» во всех смыслах.

Алексей Балакирев на суде утверждал, что никому на самом деле не хотел вреда, но гособвинение и суд к его заявлениям отнеслись критически. Мужчину приговорили к 15 годам колонии строгого режима со штрафом 50 тысяч рублей и ограничением свободы еще на полтора года.

В начале апреля в суд поступила апелляционная жалоба от Алексея Балакирева на обвинительный приговор. Далее, по данным собственных источников корреспондентов "КП-Самара", справедливость приговора предстоит оценить Четвертому апелляционному суду общей юрисдикции, который расположен в Нижнем Новгороде.

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