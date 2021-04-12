В Самаре в 2021 году объединят 5 детских садов и школу

Реорганизация необходима для оптимизации системы образования в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этом году в Самаре пройдет реорганизация нескольких детских садов и школы. Постановление, подписанное главой города Еленой Лапушкиной, было опубликовано на сайте городской администрации.

Согласно постановлению, в 2021 году будут объединены детский сад №357 и №123, №300 и №267, а детский сад №259 присоединят к школе № 80 им. Героя Социалистического труда В. П. Земеца.

Администрация Самары объясняет такое решение тем, что при объединении муниципальных образовательных учреждений будет усовершенствована структура образовательной системы, а также оптимизируются расходы на их содержание.

- Реорганизация будет проведена, в связи с необходимостью создания благоприятных условий для повышения качества предоставления услуг в сфере образования, - сказано в постановлении.

На процесс объединения учреждений из городского бюджета будет выделено 6 тысяч рублей – по 2 тысячи на каждый детский сад.