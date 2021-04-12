Летала ли самарская ракета-памятник с проспекта Ленина в космос

Самарцы к ракете привыкли, но на гостей города она производит неизгладимое впечатление Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Летала ли ракета на проспекте Ленина в Самаре в космос?» - вопрос, который обязательно задает всякий гость Самары, впервые видящий эту эффектную конструкцию в 68 метров высотой. Несмотря на то, что ответ на него — «нет», у памятника все равно занятная история. В день 60-летия полета Юрий Гагарина в космос вспоминаем самарский монумент, который установили к 40-летию того же события.

Когда ракету Р-7 выпустил в 1984 году куйбышевский завод «Прогресс», она была полностью функциональна. Но использовали ее исключительно в тренировочных целях на космодроме Плесецк. Когда же ракета выработала свой ресурс, она снова вернулась на «Прогресс», но уже в качестве подарка на 40-летие предприятия. Там с нее сняли все оборудование, основательно укрепили болтами, покрасили в белый, сымитировав цвет взлетного инея, — в общем, превратили в макет.

Открытие ракеты-памятника состоялось в 2001 году. А ровно 14 лет назад, в 2007-м, в оригинальном здании-пьедестале начал работать музей «Самара космическая». Катати , определить, что ракета не летала в космос легко: послужившая по профессии ракета уже не будет выглядеть вот так, внушительно. Весь "обвес" ракеты в процессе эксплуатации сгорает, не осталось бы ни ступеней в хвостовой части, ни двигателя.

Самарский монумент не уникален. Ракеты-носители Р7 украшают ВДНХ в Москве, въезд в город Королев, музей им. Циолковского в Калуге и Байконур. Но только в Самаре ракета стала неотъемлемой частью оригинального архитектурного ансамбля. В отзывах у музее «Самара космическая» можно прочесть и такое мнение, что лучший экспонат его встречает на улице.

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