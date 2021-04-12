Гендиректор «Лады» заявил о планах вернуться в КХЛ

Суммарно в КХЛ «Лада» провела пять сезонов. В последний раз в КХЛ тольяттинцы играли в сезоне 2017/18, после чего отправились в ВХЛ.

Генеральный директор хоккейной «Лады» Александр Чеботарев заявил, что у клуба стоит задача вернуться в Континентальную хоккейную лигу.

- Наша стратегическая задача - возвращение «Лады» в КХЛ, но все мы понимаем, что это не предстоящий сезон и, возможно, даже не следующий за ним. Тем не менее, мы будем поступательно двигаться в этом направлении, - приводит слова гендиректора пресс-служба «Лады».

Также Чеботарев назвал задачи на ближайшее время. Это комплектование команды на следующий сезон, организация работы тренерского штаба и менеджмента, а также обсуждение вопросов финансирования с министром спорта Самарской области.

Напомним, на должность гендиректора «Лады» Чеботарева назначили в начале апреля этого года. Также в клубе сменились спортивный директор (это место занял Игорь Масленников), главный тренер (пост занял Валерий Белов) и старший тренер (эту должность занял Вячеслав Уваев).

В последний раз в КХЛ тольяттинцы играли в сезоне 2017/18, после чего отправились в ВХЛ.