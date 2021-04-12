МТС накануне майских праздников прокачала сеть для туристов и дачников Фото: Артем КИЛЬКИН

В преддверии дачного и туристического сезона оператор установил дополнительное оборудование в крупных дачных массивах и популярных местах летнего отдыха жителей Самарской области.

Весной 2021 года новые базовые станции появились в районах, где с наступлением теплого времени года традиционно концентрируются отдыхающие и объемы мобильного трафика резко возрастают. Работы по усилению сети были проведены в Красноярском районе в Старосемейкинском дачном массиве и в поселке Волжский, в Волжском районе рядом с поселками Власть Труда, Черновский и Черноречье.

Особое внимание МТС уделила качеству связи и покрытию в Ставропольском районе, наиболее популярном у любителей внутреннего туризма и туров выходного дня по Самарской области. Новое телеком-оборудование появилось в «волжской Нормандии» - селе Ягодное, а также в поселках Приморский, Рассвет, Луначарский и СНТ «Зеленая даль».

«МТС активно строит сеть на территории Самарской области, обеспечивая высокоскоростным LTE-интернетом и качественной связью не только крупные населенные пункты, но и небольшие села и деревни. Необходимость оставаться на связи в любой точке области мы все особенно ощутили в прошлом году, когда в результате массовой миграции абонентов за город мобильный трафик в популярных местах отдыха вырос в несколько раз. Тем не менее, благодаря регулярно проводимым работам наша сеть легко выдерживает повышение нагрузки в летний период, и мы готовы обеспечивать связью дачников, любителей пикников, тех, кто предпочитает летом работать удаленно, и туристов, которые приедут полюбоваться на природу и достопримечательности Самарской области», - рассказал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.