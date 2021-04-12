В Самаре скоро завершится отопительный сезон

В этом году из-за аномальной жары отопление отключат раньше Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре может в скором времени завершиться отопительный сезон. Согласно плану, основанием для отключения отопления является устойчивая теплая погода выше +8 градусов.

В Самарской области последние дни наблюдается теплая погода. По прогнозу синоптиков, на этой неделе воздух может прогреться до +21 градуса.

- Объявлен оранжевый уровень погодной опасности. В период с 12 по 16 апреля 2021 года в Самарской области будет аномально жаркая погода, - сообщили в Приволжском УГМС.

Теплая погода должна продержаться пять дней, тогда будет решаться вопрос о завершении отопительного сезона. Напомним, в прошлые годы отопительный сезон официально завершался в конце апреля.