Продавщица из Самарской области продала ребенку алкоголь, а директор магазина попыталась урегулировать конфликт взяткой

Женщина предложила полицейскому 15 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Кинель Самарской области директор одного из продуктовых магазинов попыталась дать полицейскому взятку, чтобы тот не составлял протокол на работницу. В отношении владелицы ларька возбудили уголовное дело.

- 12 февраля директор магазина, находясь в служебном кабинете отдела полиции, передала сотруднику полиции денежные средства в размере 15 тысяч рублей, чтобы тот не составлял административный протокол на продавца, которая продала алкоголь несовершеннолетнему, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Самарской области.

Полицейский от денег отказался. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий». В настоящее время расследование уголовного дела, в оперативном сопровождении сотрудниками ГУ МВД по Самарской области, продолжается.