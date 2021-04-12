В День космонавтики сотрудники «ОДК-Кузнецов» провели прямую трансляцию из цеха ракетных двигателей

Онлайн-урок прошел успешно, ребятам понравилось

12 апреля, в юбилейный День космонавтики, специалисты Самарского предприятия Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха провели первую трансляцию из цеха сборки ракетных двигателей. Конструктор, технолог и сборщик в прямом эфире рассказали о своей работе, привели интересные факты о ракетном двигателестроении и показали уникальные видео-кадры производства.

Формат мероприятия позволил привлечь к участию в нем учеников старших классов из более чем 100 самарских школ. Ребятам программа очень понравилась.

— Современные технологии позволяют нам из закрытого, а когда-то даже секретного цеха, рассказывать вам, как мы работаем, показать уникальность профессии двигателестроителя. Совсем недавно об этом нельзя было даже помыслить, но как бы ни развивались виртуальные технологии, люди всегда будут жить в материальном мире, а значит у двигателистов — металлургов, рабочих, инженеров — всегда будет работа, — сообщил заместитель генерального директора — управляющий директор ПАО «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев.

Конструктор ракетных двигателей Дмитрий Братчинин и инженер-технолог Роман Бугаков объяснили о высокотехнологичных процессах доступно и динамично. Сменяя друг друга, они показывали, как с помощью перспективных технологий 3D-моделирования можно создать новый двигатель, произвести необходимые расчеты в конструкторских программах, осуществить сборку и разборку всех элементов двигателя в виртуальной среде, смоделировать технологию изготовления изделия, а затем перенести ее в производственный цех, где отливают и обрабатывают детали для ракетных двигателей, а далее собирают каждый элемент в единое целое, проводят предварительные испытания каждого узла.

— На заключительном этапе каждый ракетный двигатель проходит огневые испытания на специализированном полигоне, после чего уже устанавливается на ракету, — рассказал слесарь-сборщик ракетных двигателей Валентин Сульянов. — «Прожиг» ракетного двигателя на испытательном стенде — самый зрелищный и эмоциональный момент в технологической цепочке создания ракетного двигателя, стал заключением трансляции.

Выступающие также ответили на вопросы старшеклассников и сообщили им, что если ребята планируют заняться двигателестроением, то для этого все возможности сейчас есть и в «ОДК-Кузнецов» готовы помочь.