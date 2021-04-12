Двое самарцев приговорены к исправительным работам за кражу крышек от колодцев

Открытые колодцы опасны для случайных прохожих

В Самаре вынесли приговор двоим мужчинам, которые украли колодезные крышки. Об этом говорится в сообщении «РКС-Самара».

- Всего приятели сняли крышки с трех колодцев, один из которых находится на обслуживании «РКС-Самара», - сказано в сообщении.

Крышки они сняли, когда расписали спиртные напитки на улице Перекопской во дворе одного из домов. Украденное они спрятали под ковром в гаражах, чтобы в дальнейшей сдать их в пункт металлолома и быстро получить деньги, когда они будут нужны. Однако, благодаря камерам видеонаблюдения удалось установить личности предприимчивых собутыльников.

В дальнейшем мужчины раскаялись и сотрудничали со следствием, пояснив, что виной всему стал алкоголь – трезвыми бы воровать не стали. Суд назначил им 10 месяце исправительных работ, полтора года у них с зарплаты будут удерживать часть суммы.

В «РКС-Самара» напоминают, что воровство крышек может привести к опасным последствиям. Так, в марте в открытый колодец в Самаре упали мама и малолетний ребенок.