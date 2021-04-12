Более 30 тысяч жителей Самарской области работают на космос

В Самарской области многие жители работают в аэрокосмической отрасли

В Самарской области более 30 тыс. человек работают в аэрокосмической сфере. Об этом рассказал губернатор Дмитрий Азаров.

- Более 30 тысяч тружеников Самарской области несут космическую вахту. Не только на флагмане - «РКЦ «Прогресс», основу аэрокосмического комплекса Самарской области составляют также производства ПАО «ОДК-Кузнецов», «ТЯЖМАШ», «Металлист-Самара», ПАО «Салют», коллективы многих производств, выполняющих задачи космической отрасли, - сказал губернатор.

Кроме того, в научно-образовательном центре в сфере аэрокосмических исследований и технологий – Самарском национальном исследовательском университете им. академика Королева - сегодня обучается порядка 19 тысяч студентов. Также действуют различные образовательные программы для школьников. Кроме того, в Самаре проходит Всероссийская Олимпиада по астрономии.

- На днях все мы стали свидетелями успешного запуска экспериментальной ракеты нового поколения «Capella-МЛ», разработанной и изготовленной в студенческом конструкторском бюро Самарского университета. Запуск был посвящен 60-летию полета Юрия Гагарина в космос. Это полностью оригинальная разработка, созданная студентами почти с нуля, - рассказал губернатор, отметив, что что все жители губернии знают славную историю покорения космоса и события тех дней, которые провел в Куйбышеве Юрий Гагарин после возвращения на Землю.

- Юрий Алексеевич Гагарин именно отсюда докладывал Госкомиссии об успешном завершении своего первого космического полета. И сегодня вся область гордится нашими достижениями, - отметил Дмитрий Азаров.