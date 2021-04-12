Ломаев в воротах, Зиньковский в запасе. Стали известны составы на матч «Волгарь» – «КС»

Лучший бомбардир ФНЛ Иван Сергеев выйдет на поле с первых минут. Фото - ФК "Крылья Советов"

Стали известны составы на матч 36-го тура первенства ФНЛ, в котором самарские «Крылья Советов» на выезде встречаются с астраханским «Волгарем». Составы опубликованы на сайте самарского клуба.

- С капитанской повязкой на поле «Крылья Советов» выведет Владимир Полуяхтов. Капитан хозяев поля – Роман Локтионов, - сказано в сообщении.

В воротах «Крыльев Советов» со стартовых минут будет играть Иван Ломаев. В запасе остался Антон Зиньковский, также на игру среди запасных заявлен Сергей Корниленко. С первых минут на поле выйдет лучший бомбардир ФНЛ Иван Сергеев.

Полные составы выглядят так:

«Волгарь»: 30 Саганович, 5 Хомуха, 27 Журавлев, 4 Локтионов, 6 Ведерников, 18 Мендель, 20 Полубояринов, 77 Бердников, 74 Агаларов, 81 Николаев, 79 Юсупов.

Запасные: 22 Антипин, 97 Габараев, 71 Бутенко, 72 Горовых, 10 Пугачев, 11 Болонин, 15 Сергеев, 95 Погосов, 24 Белоус, 14 Зенин, 23 Емельянов.

«Крылья Советов»: 1 Ломаев, 2 Полуяхтов, 4 Солдатенков, 8 Витюгов, 11 Ежов, 16 Алвеш, 18 Зеффан, 33 Сергеев, 47 Божин, 69 Голенков, 77 Кабутов.

Запасные: 39 Фролов, 81 Овсянников, 3 Чернов, 5 Горшков, 7 Хади, 10 Сарвели, 12 Корниленко, 17 Зиньковский, 22 Ефремов, 23 Комбаров, 35 Прищепа.

Игра пройдет в Астрахани на стадионе «Центральный», начато – в 18:30 по самарскому времени.

«КП-Самара» ведет прямую трансляцию матча.