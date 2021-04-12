Самарский губернатор поручил принять меры для снижения смертности в регионе

В Самарской области принимают меры для поддержания здоровья у населения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время заседания итоговой коллегии министерства здравоохранения региона, во время которой подвели итоги 2020 года, поручил принять меры все необходимые меры для снижения смертности в области.

- Губернатор Самарской области поручил приложить все силы, чтобы выполнить главную задачу системы здравоохранения - снижение смертности и увеличение продолжительности жизни населения, - говорится в сообщении регионального правительства.

Во время коллегии рассказали, какие меры пришлось принять из-за угрозы распространения коронавируса. В 33-х медицинских организациях развернули 6 788 коек. Увеличили количество бригад скорой помощи, организовали мобильные «инфекционные» бригады, медработники прошли обучение по работе с инфекционными больными.

Вместе с тем, продолжалась работа по реализации нацпроекта «Здравоохранение». За год возведено 32 ФАПа, поставлено 10 мобильных флюорографов и 3 маммографа.

Как рассказал министр здравоохранения региона Армен Бенян, сложная эпидемическая ситуация привела к росту смертности населения губернии, прежде всего от болезней системы кровообращения, дыхания, пищеварения. «Разработан план мероприятий по снижению смертности от неинфекционных заболеваний, профилактике общей заболеваемости, диспансеризации, активному привлечению граждан к здоровому образу жизни», - сказал министр.