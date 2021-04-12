В Самарской области подтопленными остаются два моста

Некоторые мосты остаются затопленными в Самарской области

В Самарской области подтопленными из-за паводка остаются два моста, говорится в сообщении регионального МЧС.

- Подтопленными в результате подъема уровня воды остаются два моста, - сказано в сообщении.

Подтоплен мост через реку Большой Иргиз в районе села Мосты, где высота воды над дорожным полотном составляет 60 см. Также затоплен мост на реке Малый Кинель в районе села Полудни, где высота воды – 35 см.

По данным МЧС, жилые дома и приусадебные участки не подтоплены.

В Красноярском районе вода отошла и освободила затопленные мосты.