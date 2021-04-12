Планетарий начали строить в Самаре в День космонавтики

Церемония прошла около памятника легендарному конструктору Козлову

В Самаре заложили первый камень в строительство планетарий. Торжественная церемония прошла 12 апреля, в День космонавтики, говорится в сообщении регионального правительства.

- В День космонавтики, 12 апреля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в церемонии закладки капсулы «Обращение к потомкам» и дал старт строительству планетария в Самаре, - сказано в сообщении.

В Самаре состоялась закладка первого камня в основание планетария и капсулы времени «Обращение к потомкам». Вскрыть ее жители Самары смогут только 12 апреля 2061 года, в день 100-летия полета в космос Юрия Гагарина.

- Рядом с музеем «Самара-космическая» заложена капсула, которая будет символизировать наше обещание всем жителям Самарской области. Здесь, у памятника Дмитрию Ильичу Козлову, мы даем слово, что в Самарской области появится планетарий, который для нашей космической столицы крайне нужен и важен, - сказал глава региона.

Приветственное письмо всем жителям региона направила депутат Государственной Думы, летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. «Уверена, что создание планетария станет мощнейшим катализатором в развитии научного и образовательного потенциала Самарской области, а значит отечественной космонавтики», - написала Терешкова.