В Самарской области количество ипотечных кредитов возросло почти на треть

В Самарской области ипотечных кредитов взяли на 28% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области почти на треть возросло количество ипотечных кредитов в первом квартале этого года. Об этом говорится в сообщении регионального правительства.

- В первом квартале 2021 года на рынке жилья Самарской области отмечен рост сделок по льготному ипотечному кредитованию на 28%, - сказано в сообщении.

Спрос на рынке жилищного строительства среди населения был поддержан, в том числе, благодаря установленным льготам на ипотечные кредиты.

- Важным фактором доступности жилья является ипотечное кредитование. По итогам первого квартала этого года количество выданных льготных ипотечных кредитов в Самарской области уже превысило 5200, и это на 28% больше достаточно высоких показателей аналогичного периода прошлого года, - сказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Дмитрий Азаров также подтвердил, что все плановые показатели национальных проектов в 2021 году, включая социальное и жилищное строительство, Самарская область выполнит в полном объеме.