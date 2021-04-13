В Самарской области ожидается жаркая погода без осадков

В Самарской области тепло Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области установилась теплая погода, днем по-летнему жарко. Во вторник, 13 апреля, ожидается +19, +21 градус, сообщают в Приволжском УГМС.

- Ясное небо и слабый ветер будут способствовать более интенсивному прогреву воздуха в дневные часы, - говорится в сообщении.

Сейчас в регион поступает теплый сухой воздух с центральных районов Казахстана. До конца недели днем будет тепло, по области ожидается до +23 градусов. Ночью будет +4, +9 градусов. Среднесуточная температура воздуха превышает многолетние значения на 9 градусов.

В конце недели на правом берегу Волги ожидаются дожди.