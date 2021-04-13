Покрытие скейт-площадки в Струковском саду планируют восстановить к маю

Работы в Струковском саду хотят завершить к маю

Покрытие скейт-площадки в Струковском саду в Самаре планируют восстановить к маю. Об этом сообщили в городской администрации.

- ООО «Самарские коммунальные системы» приступили к восстановлению поврежденных участков в районе скейт-площадки в Струковском саду, - сказано в сообщении.

Ранее на площадки вскрывали покрытие, чтобы устранить утечку холодной воды. Сейчас там начали восстанавливать поврежденный участок, на месте укладывают плитку, делают бордюры. Также восстановят пришедшее в негодность искусственное покрытие.

Работы планируют завершить до 1 мая.